Depuis l'Algérie, le Polisario dénonce à nouveau l'accord de pêche Maroc-UE

Débouté récemment par la Cour de justice de l’Union européenne, le Front Polisario continue son offensive médiatique contre le renouvellement de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne.

Samedi, c’est depuis l’Algérie que Brahim Ghali, secrétaire général du mouvement séparatiste, a dénoncé à nouveau l’accord. «Toute convention conclue sans le consentement du peuple sahraoui est nulle, illégitime et immorale», a-t-il déclaré lors de «l'université des cadres du Front Polisario», qui se poursuit jusqu’au 15 août à l'Université Colonel M'hamed Bouguerra à Boumerdes.

Brahim Ghali a aussi exprimé «sa certitude que la CJE annulera toute convention relative aux richesses terrestres et maritimes du Sahara Occidental».

Il a aussi saisi l’occasion pour critiquer les soutiens du Maroc en Europe, dénonçant «la tendance de certains pays européens qui tentent de contourner les décisions de la CJUE». Des décisions qui stipulent clairement, toujours selon lui, «que toute convention conclue avec le Royaume du Maroc concernant les territoires sahraouis et leurs eaux est une convention nulle et sera annulée par la CJUE». «La CJUE et la justice européenne consacreront le droit du peuple sahraoui à défendre ses richesses jusqu'à obtention de sa liberté et de l'indépendance. À ce moment, le peuple sahraoui conclura les conventions qu'il veut avec qui il veut», a-t-il déclaré.

L'université des cadres du Polisario est organisée par la Commission algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui et connait la présence d’ambassadeurs d’autres pays en Algérie, comme l’Afrique du sud, le Mozambique, le Zimbabwe, et le Tchad en plus de responsables algériens.