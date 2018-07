Une huile marocaine sur les étals des magasins de luxe londoniens

Morocco Gold, domaine primé d’huile d’olive extra vierge, issue d’olives cultivées et pressées dans l’Atlas, s’exporte dans le centre de Londres. À partir de ce mois, ses produits seront disponibles dans le hall d’alimentation des grands magasins de luxe Fortnum et Mason, ainsi que dans le magasin d’alimentation haut de gamme Partridges Food Market, indique le site Retail Times.

Morocco Gold est la première huile d’olive extra vierge marocaine à s’exporter sur le marché britannique. Elle a été introduite au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat commercial unique entre le royaume britannique et le Maroc.

«Cette huile de qualité supérieure possède un fruité vert subtil mais distinctif qui provient de l’olive Picholine. L’huile a une saveur fraîche et vibrante avec un soupçon d’herbes, une finition propre et légère, et la sensation poivrée distinctive des huiles d’olive extra vierge de qualité», précise Retail Times.

«Nous sommes ravis d’être à Londres (…) tant à Fortnum qu’à Mason et à Partridges. Ce sont deux détaillants haut de gamme qui possèdent un mandat royal, ce qui en fait un choix parfait pour les consommateurs d’huile d’olive extra vierge», a déclaré Bob Watson, directeur et co-fondateur de Morocco Gold. «Morocco Gold est entièrement traçable, rigoureusement testé tout au long de sa production pour garantir la provenance, l’authenticité et la qualité extra vierge. Nous voulons restaurer la confiance des consommateurs dans le secteur de l’huile d’olive extra vierge et établir une nouvelle norme d’authenticité sur le marché», a-t-il ajouté.