Emission spéciale MRE : Rentrer au Maroc en voiture ou prendre l'avion ?

En cette période estivale, les Marocains résidant à l’étranger profitent de leurs vacances pour rentrer au Maroc. Ils viennent de partout dans le monde et choisissent divers types de transport. Cependant, chaque année et à la même période, une question reste récurrente ; celle concernant les prix des billets de la traversée qui grimpent et des billets d’avion trop chers.

Dans l’émission hebdomadaire de ce mercredi, 18 juillet, «Faites entrer l’invité» de Radio 2M en partenariat avec Yabiladi, trois MRE ont été interrogés sur la manière dont ils font le retour vers leur pays d’origine.

Anas, un jeune actif fraîchement diplômé privilégie de prendre l’avion. D'abord, parce qu'il n’a pas de voiture mais aussi pour gagner du temps. «Je n’ai qu’une quinzaine de jours, je préfère donc louer une voiture au Maroc. Je viens à peine de commencer à travailler, donc faire la traversée en voiture ne vaut pas le coup pour moi», précise le jeune homme au micro de Radio 2M.

Les billets d’avion sont moins chers

Quant à Benyounes, un retraité originaire d’Oujda et installé à Paris, le choix se fait selon les prix. Il n’a pas un moyen de transport privilégié lors de ses vacances. Il déclare : «Si les billets d’avion sont trop chers, je prends ma voiture ou bien l'autocar, sauf que maintenant, tout est cher».

Le natif d’Oujda se rappelle toutefois qu’auparavant, les choses étaient complètement différentes. «L'avion était moins cher, le bateau aussi. Maintenant, tous les prix ont augmenté, les péages, l’essence, etc.», confie-t-il. Malgré tout, le retraité tient à rentrer le plus possible au royaume. D’ailleurs, il passe jusqu’à trois mois au Maroc avec sa femme.

La traversée en voiture est, toutefois, un moment de vacances qui reste gravé dans la mémoire des MRE. Aujourd’hui, on a de plus en plus de MRE qui programment leur retour, ceux qui viennent en voiture programment des escales d’une nuit, d’un jour, d’une semaine, en Espagne ou sur la Côte d’Azur en France. «Ils profitent des différents pays qu’ils vont parcourir pour faire un peu de tourisme avant même les vacances marocaines», déclare Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi.

C’est le cas de Khalid, un MRE installé à Rennes et qui dispose d’un mois et demi de vacances. Il peut donc se permettre de prendre le temps de faire la traversée à son rythme. «J’ai une sœur qui habite dans le sud de l’Espagne, à Malaga. Je fais une escale pour la voir et profiter de quelques jours en famille pour ensuite continuer vers le Maroc», déclare-t-il.

Khalid voyage avec sa femme et ses deux enfants. Le père de famille avoue que les billets d’avion sont moins chers «vu que le prix du gasoil et le prix du péage de l’autoroute ont augmenté alors que ceux de la traversée en bateau ont triplé». De plus, il affirme même que certains de ses amis «ont préféré faire demi-tour au lieu de payer 600 euros la traversée pour toute leur famille».

Pour écouter le replay :