France : Le nombre des écoles musulmanes est-il en hausse ?

Ce jeudi 7 juin, au micro de Franceinfo, le député Les Républicain (LR), Eric Ciotti, affirme que les écoles «tournées vers le culte musulman et hors contrat avec l’Etat sont de plus en plus nombreuses à ouvrir».

Dans ce sens, le député LR a fait connaître son inquiétude face à l’augmentation du nombre d’écoles musulmanes en France, qui, selon lui serait «en augmentation», bien qu’[il] «ne dispose pas de chiffres précis».

Cependant, cette affirmation n’est pas entièrement vraie. Franceinfo, dans une démarche de fact-cheking, explique que cette évolution en nombre concerne toutes les écoles privées hors contrat avec l’Etat et de toutes confessions. Ainsi, les écoles musulmanes augmentent au même rythme que celles des autres religions, poursuit la même source, citant un rapport du Senat.

Par ailleurs, en ce qui concerne les écoles confessionnelles en France, les écoles catholiques sont de loin les plus nombreuses, devançant les musulmanes, les juives et les protestantes.