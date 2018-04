Accord de pêche UE-Maroc : Les pêcheurs andalous optimistes sur les négociations

Les pêcheurs andalous se sont montrés optimistes quant à la conclusion d’un accord dans le cadre des négociations entre l’Union européenne et le Maroc. Elles devraient débuter le 16 avril 2018, date à laquelle le mandat de négociation devrait être approuvé par le Conseil des ministres de l’UE, indique l’agence Europa Press.

La mouture définitive du mandat de négociation du Conseil des ministres de l’UE sera approuvée le 16 avril à Luxembourg, a déclaré à l’agence le président de la Fédération andalouse des associations de pêche d’Andalousie, Pedro Maza. Une approbation qui devrait ainsi ouvrir la voie des négociations entre les deux parties.

La Commission européenne avait proposé d’inclure dans l’accord de pêche les eaux territoriales du Sahara occidental, bien qu’elle ait indiqué que cela ne serait possible que «sous certaines conditions» et qu’il s’agissait d’une solution «provisoire», alors que le conflit du Sahara occidental n’est toujours pas résolu.

L’exécutif européen a proposé un nouveau mandat de négociation avec Rabat afin de renouveler l’accord de pêche, qui expire le 14 juillet prochain, après que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le protocole est valide mais non applicable aux eaux adjacentes du Sahara occidental.

Cette modification doit cependant encore être approuvée par les ministres de l’Agriculture et de la Pêche des pays de l’UE.

Europa Press rappelle que l’accord de pêche entre l’UE et le Maroc permet l’accès aux eaux marocaines à quelque 120 bateaux communautaires de onze pays de l’UE, l’Espagne en bénéficiant le plus. En échange, Rabat reçoit 30 millions d’euros par an : 16 millions pour l’accès aux eaux et 14 millions pour soutenir le secteur de la pêche au Maroc.