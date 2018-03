Marrakech : «Jarjeer» un refuge pour ânes créé par une anglaise

Installée au Maroc depuis plus 6 ans, Sue Machin, avocate anglaise à la retraite a sauvé plus d’une cinquantaine d’âne et d’ânesse, grâce à un refuge qu’elle a installé dans la région de Marrakech.

Son histoire commence par l’adoption de Tommy, le premier âne de Marrakech né par césarienne. Elle l’accueillie dans sa propriété dans le village d’Oumnass, à environ 25 km au sud de Marrakech.

Petit à petit «la famille» s’agrandit : «Tommy était horriblement difficile à gérer, et un ami nous a recommandé d'avoir une femelle (Jenny) pour lui tenir compagnie. Quelques mois plus tard, ils ont été rejoints par Jerry, dont la mère est morte en lui donnant naissance, et nous avions donc trois ânes pour animaux de compagnie», confie-t-telle à The Australian.

Sue qui était bénévole à la SPANA (Society for the Protection of Animals­ Abroad) créera quelques temps plus tard un refuge pour animaux, accueillant à ce jour plus d’une cinquantaine d’ânes et d’ânesses. Le refuge, nommé Jarjeer Mule et Donkey est une sorte «d’orphelinat, une maison de retraite et un centre de soins pour 54 animaux sauvés». La retraitée y a embauché huit personnes qui entretiennent les écuries et qui prennent soin des équidés.

Le refuge dont le mode de financement dépend essentiellement des donations et du parrainage prévoit de construire une salle d’opération. Pour l’instant Sue Machin reçoit beaucoup de visiteurs, surtout des touristes étrangers. Une cible qu’elle voudrait attirer d’avantage, en espérant développer le tourisme éthique dans la région.