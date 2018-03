Rabat : Les «10 km pour la paix» auront lieu le 8 avril prochain

Le Cercle diplomatique de bienfaisance remet le couvert pour la seconde année consécutive. Le 8 avril prochain aura lieu la deuxième édition de la course à pied «10 km pour la paix» à Rabat.

L’événement avait rassemblé lors de la 1ère édition «des milliers de coureurs dans un esprit de partage et de joie», indique un communiqué de presse. Dorénavant, les «10 km pour la paix» deviendra une course récurrente, ayant lieu le «1er dimanche qui suit le 6 avril, la journée internationale du sport pour le développement et la paix», ajoute la même source.

L’événement aura deux parcours : une course à pied de 10 km, chronométrée et ouverte aux personnes âgées de plus de 15 ans ; et un parcours pour les enfants, incluant ceux à besoins spécifiques.

La particularité de cette année est le fait que l’événement sera tourné vers l’Afrique, avec le soutien du Réseau des médias pour la paix par le sport, installé au Bénin. Le président de cette entité va faire le déplacement.

Les inscriptions peuvent être faites dans tous les magasins Courir et Go Sport au Maroc. A Rabat, il est possible de s’inscrire au magasin City Fashion qui se trouve à Marjane Hay Riad. Le site internet de la course donne également tous les éléments et détails pratiques pour y participer.