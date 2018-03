Rapport mondial sur le bonheur : Le Maroc perd une place dans le classement

Le Maroc se situe au milieu du classement et n’a plus qu’une place de différence avec l’Algérie. / Ph. DR

Aujourd’hui, on célèbre la Journée mondiale du bonheur, et comme à l’accoutumée, le Sustainable Development Solutions Network (SDSN – Réseau de solutions de développement durable) des Nations unies publie l’édition 2018 du rapport mondial du bonheur.

Le but du World Happiness Report est «d’étudier la science, de mesurer et de comprendre le bien-être subjectivement», peut-on lire dans la note d’introduction. Plusieurs critères sont pris en compte pour réaliser ce rapport : le PIB par habitant, l’aide sociale, l’espérance de vie saine, la liberté sociale, la générosité et l’absence de corruption.

L’édition 2018 possède une caractéristique qui la différencie des autres années : l’évaluation de vie des expatriés et des natifs dans chaque pays. Un échantillon assez large d’expatriés a ainsi été étudié pour donner une estimation raisonnable. De plus, les données utilisées ne se basent pas sur les classements sur le bonheur de 2015-2017, mais plutôt sur les études disponibles depuis le début du Gallup World Poll (GWP) en 2005.

Selon les critères pris en compte pour générer le bonheur et le bien-être dans les 156 pays sondés, la Finlande se hisse à la première place mondiale, suivie par la Norvège (qui était à la tête du classement en 2017), puis le Danemark et l’Islande. Les derniers du classement sont trois pays subsahariens : le Soudan du Sud (154e), la République centrafricaine (155e) et le Burundi (156e). Les pays en guerre du Moyen-Orient se hissent également en bas du World Happiness Report, à l’instar de la Syrie (150e) et du Yémen (152e).

La Libye devance les pays d’Afrique du Nord

Au niveau du Maghreb, le Maroc (85e) se situe au milieu du classement et n’a plus qu’une place de différence avec l’Algérie (84e), tandis que la Tunisie ferme la marche en se hissant à la 111e place. Plus globalement, au sein de l’Afrique du Nord, la Libye est le pays le plus heureux (70e), tandis que l’Egypte est le pays le plus triste de la région (122e).

Les Emirats arabes unis (21e) sont une fois de plus les premiers dans le classement des pays arabes les plus heureux au monde, suivis de près par le Qatar à la 32e place. L’Arabie saoudite arrive juste après (33e).

Le pays avec le plus de dépressifs dans le monde

Le royaume est moins heureux qu’en 2017 puisqu’il perd une place. L’évolution est d’ailleurs remarquée dans le rapport mondial sur le bonheur, puisque le Maroc fait partie des pays où «le changement en termes de bonheur» a été le plus remarqué. Il se situe en effet à la 8e place.

Rappelons qu’en 2016, Rabat était 90e, contre 92e en 2015. Le Maroc reste quand même sur une voie positive : c’est le seul pays africain à avoir enregistré un tel changement dans son indice de bonheur, puisque les Algériens sont 90e et les Tunisiens sont 121e. Les tenants du titre dans ce classement sont le Togo (1er), la Lettonie (2e) et la Bulgarie (3e).

Un constat alarmant est toutefois indiqué dans ce rapport, puisque le Maroc fait partie des pays où il y a le plus de dépressifs dans le monde (956 cas pour 100 000 habitants), le Portugal et la Suède sont ex-aequo en deuxième position (702 pour 100 000) et enfin les Etats-Unis (679 pour 100 000).

