Maroc : Le MP déplore «l’absence de cohésion» au sein de la majorité gouvernementale

De nouveau, la majorité d’El Othmani essuie des tirs «amis». Le secrétaire général du Mouvement populaire a pointé l’ «absence de cohésion» entre les partis constituant le gouvernement.

Devant les membres du conseil national de son parti, réuni ce samedi à Bouznika, Mohand Laenser a dénoncé les positions adoptées par certains groupes parlementaires de la coalition qui sont diamétralement opposées à celles de l’exécutif sur certains sujets.

Une allusion plus au rejet, dans un premier temps, par les députés du PJD du projet de loi organique du Conseil National des Droits de l’Homme. «Dans ce contexte, on ne sait plus qui appartient à la majorité et qui est dans les rangs l’opposition», s’est-il interrogé.

Le président de la région Fès-Meknès a invité les autres composantes du gouvernement à dépasser ce «blocage».

A l’issue de sa réunion du mardi 13 février, le secrétariat général du PJD avait pourtant démenti les informations portant sur des divergences entre les composantes de la majorité.

Pour rappel, les chefs du PJD, RNI, MP, UC et USFP devraient signer, lundi 19 février, la très attendue charte de la majorité.