Santé : Le Maroc accorde 700 000 $ au Paraguay

Le Maroc se montre une nouvelle fois «généreux» avec le Paraguay. En effet, Rabat se prépare à accorder 700 000 dollars à Asunción. Une somme destinée à la rénovation de trois unités de la santé de famille, dans le département de Guairá, ainsi que trois autres dans la région de Caazapá, indique la publication en ligne Ultima Hora qui cite un communique du ministère paraguayen de la Santé.

Un accord, en ce sens, a été signé le mardi entre le ministre de la Santé, Carlos Morínigo et l’ambassadeur du Maroc, Badreddine Abdelmoumni. Des représentants de l’Agence marocaine de coopération internationale, relevant du ministère des Affaires étrangères, y étaient également présents. Ladite agence se chargera de financer tout le projet.

Une délégation marocaine se déplacera, la semaine prochaine, dans les deux départements pour superviser l’état d’avancement des travaux, ajoute la même source.

Pour mémoire, suite aux inondations de janvier 2016, le royaume avait accordé à Asunción une aide humanitaire d’un millions de dollars. Cette «générosité» est loin d’être désintéressée. Le Paraguay, qui a mis un terme, en janvier 2014, à sa reconnaissance de la «RASD», maintient encore sa position et ce malgré les pressions de l’Algérie. En revanche le Panama et l’Equateur, qui ont rompu les liens diplomatiques avec le Polisario, respectivement en novembre 2013 et juin 2014, ont fait depuis des rétropédalages.