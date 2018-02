France : Pour Nadine Morano, l’islam est un «problème»

Intervenant ce lundi sur Europe 1, l’eurodéputée Nadine Morano (LR) a indiqué que l’islam posait «un problème en France», rapporte l’AFP. Réagissant à la proposition du président Emmanuel Macron concernant la structuration de l’islam de France, elle juge cette réforme «absolument indispensable».

«Mais il n’y a pas que cela», nuance la conseillère politique de Laurent Wauquiez, président des Républicains. Nadine Morano rappelle le respect dû à la loi de 1905 sur la laïcité et pointe du doigt la question du port du voile dans les espaces publics : «Nous avons vécu en pleine harmonie jusqu’en 1989. C’est-à-dire que pendant 84 ans, il ne s’est rien passé, et nous avons connu les premières difficultés avec le port du voile à l’école (…) Il nous a fallu légiférer à cette époque-là, et nous voyons bien que la situation, même si nous l’avons réglée à l’école, se dégrade dans les quartiers.»

Nadine Morano va jusqu’à déclarer qu’«il faut fermer toutes les mosquées qui posent problème» et souligner que l’Etat devrait «reprendre ses droits dans les quartiers». Evoquant l’islam tout en rappelant que le pays a «vécu des attentats», elle considère que cette religion «pose un problème en France (…) L’islam aujourd’hui est dévoyé par ceux qui veulent le radicaliser, par les islamistes». L’eurodéputée appelle, en outre, à un contrôle plus strict des prêches et des financements des mosquées.

Ces déclarations ont été faites au lendemain de l’annonce du président français, dans un entretien paru dans Le Journal du Dimanche, de «poser les jalons de toute l’organisation de l’Islam de France» au «premier semestre 2018».