Guerguerate : Le Maroc «a pris note avec appréciation» du communiqué de Guetrres, déclare Hilale

Le Maroc est plutôt satisfait de la réaction timide d’Antonio Guterres à propos des agissements du Polisario. Le royaume «a pris note avec appréciation du communiqué du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, publié samedi, sur les récentes provocations du Polisario à Guerguerate, au Sahara marocain», a déclaré l’ambassadeur Omar Hilale à la MAP.

Le Portugais, assure le diplomate, «partage pleinement la profonde préoccupation du Royaume du Maroc au sujet des violations des Accords Militaires et des menaces au cessez-le-feu par le Polisario». Et Hilale de rappeler que depuis le mercredi 3 janvier, Rabat «a entrepris des démarches à tous les niveaux, dès l’apparition des premiers éléments» du Front dans la zone tampon de Guerguerate.

Le vendredi 5 janvier, les représentants du royaume à New York ont alerté «les plus hauts fonctionnaires du Secrétariat de l’ONU et saisi les 15 membres du Conseil de sécurité pour les alerter sur la gravité du déploiement de nouveaux éléments armés du ‘polisario’ à Guerguerate et des menaces de ce dernier de bloquer le passage, ce lundi 8 janvier, du Rallye Africa Eco Race», ajoute Omar Hilale.

L’ambassadeur affirme que le texte du Secrétaire général «est aussi clair que fort dans son injonction au ‘polisario’ pour ne pas entraver, d’aucune manière la liberté de circulation civile et commerciale. Ce qui constitue un rejet ferme et catégorique des provocations du ‘polisario’ et de ses entraves à la libre circulation dans la zone tampon de Guerguerate».

Omar Hilale averti «qu’aucun processus politique n’est possible tant que les autres parties persistent dans leurs violations récurrentes des Accords Militaires et du cessez-le-feu, ainsi que dans leur habituelle tactique de la tension et de la crise, à la veille des échéances onusiennes».