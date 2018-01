Razzia : Le dernier film de Nabil Ayouch sort en salles le 14 février

Sélectionné dans nombre de festivals de films en 2017, Razzia, le dernier opus de Nabil Ayouch, est attendu dans les salles nationales le 14 février. Le réalisateur y met en image le destin croisé de cinq personnages, sur fond de révolte dans les rues de Casablanca.

En effet, ce film se veut pour Nabil Ayouch comme l’«incarnation d’une majorité silencieuse, qui partage ici sa résistance et sa lutte» à travers les décennies. Portant ainsi son regard sur une société marocaine hétéroclite, le cinéaste construit son film à travers des mises en situation dénonçant le harcèlement de rue, l’homophobie, les problématiques identitaires et le poids de l’entourage qui brime les choix de vie individuels.

Le dernier film de Nabil Ayouch est porté par Maryam Touzani (Salima) et Dounia Binebine (Inès) qui jouent pour la première fois à l’écran, aux côtés de l’acteur belge Arieh Worthalter (Joe). On y reconnaît également quelques comédiens ayant précédemment fait la réussite des longs-métrages de Ayouch, comme Amine Naji et Abdellah Didane qui se sont donné la réplique dans Much Loved (2015), ou encore Abdelilah Rachid qui a incarné un rôle principal dans Les chevaux de Dieu, sorti en 2012.

Razzia fait déjà partie du programme d’une cinquantaine de festivals de films dans le monde, dont le Festival international du film de Toronto, tenu du 7 au 15 septembre 2017, ou encore le Festival international du film de Rotterdam, prévu du 27 janvier au 2 février. Par ailleurs, l’opus a été choisi pour concourir aux présélections des Oscars 2018, dans la section «meilleur film étranger».