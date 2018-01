Jerada : La population décidera cet après-midi de poursuivre le Hirak ou de le suspendre

Aziz Rebbah s’est réuni, tard dans la soirée d’hier, avec les représentants du Hirak de Jerada. Une première depuis le début des marches de contestation suite au décès de deux frères dans une mine clandestine.

«Le ministre de l’Energie et des mines a promis la création de plusieurs milliers d’emplois, jusqu’à 10 000, soit le double de ce que revendiquaient les membres de la contestation», indique une source associative contactée par Yabiladi.

«Néanmoins, il n’a pas révélé comment il compte s’y prendre», a-t-elle ajouté. Aziz Rebbah s’est également engagé à lancer des projets de développement (notamment dans le tourisme) qui bénéficieraient à tous les habitants de la province de Jerada.

«Le ministre a par ailleurs demandé à ses interlocuteurs de cesser les marches dans la ville et de poursuivre sur la voie du dialogue», précise la même source.

Rebbah, principal gagnant de ce «round»

Les résultats de cette première réunion avec un membre du gouvernement El Othmani seront communiqués à la population à l’occasion d’un sit-in prévu cet après-midi. La décision de suspendre la contestation sera débattue par l’ensemble des habitants de la ville. «La tendance générale est à la poursuite du Hirak mais elle pourrait évoluer dans les heures à venir», assure l’acteur associatif de la ville.

Pour mémoire, en 1998, une commission économique présidée par feu Abdelaziz Meziane Belfkih, alors ministre de l’Agriculture et de l’équipement, avait annoncé l’identification de projets dans la parachimie, l’agro-industrie et le textile à Jerada, afin de compenser la fermeture de la mine de charbon. Vingt ans plus tard, les fils et les filles des anciens mineurs de la ville attendent toujours de voir se concrétiser ces promesses.

Incontestablement, Aziz Rebbah est le grand gagnant de cette réunion avec les représentants du Hirak. L’homme a pris du galon ; se voir confier la mission de mener le dialogue à la place du ministre de l’Intérieur traduit la confiance dont jouit le PJDiste auprès des réels tenants du pouvoir au Maroc. Sommes-nous face à un potentiel secrétaire général du PJD et chef du gouvernement ?