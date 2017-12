Le groupe Crédit agricole du Maroc se voit distingué par l’AIAFD

Le groupe Crédit agricole du Maroc se voit distingué par l’Association des institutions africaines de financement du développement (AIAFD). Désormais, il est reconnu meilleure institution dans son domaine en Afrique en 2017, lit-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Le crédit agricole du Maroc a été élu, en tête des 33 meilleures institutions de financement et de développement les plus performantes et occupe ainsi la 1ère position au Tableau d’honneur AIAFD 2017, relatif aux normes, dispositifs prudentiels et systèmes d’évaluation de l’AIAFD. Sa filiale Tamwil el fellah a également été primée en tant que 3ème meilleure institution de financement et du développement en Afrique en 2017.

Les critères d’évaluation pris en compte pour ce prix sont la bonne gouvernance, la solidité financière et l’efficacité commerciale. Plus de 80 institutions financières africaines étaient en lice.

Depuis plusieurs années, le groupe crédit agricole du Maroc travaille pour construire un modèle de financement durable et performant, misant surtout sur le développement rural, dans le respect des bonnes pratiques en matière de gestion. Cette récompense couronne ses efforts et le met en position de leadership au niveau africain.