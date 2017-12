World Spa Awards 2017: Le Maroc se hisse à la première place

Pour la deuxième année consécutive, le Maroc vient de remporter le prix de la meilleure destination Spa en Afrique, lors d’une cérémonie organisée récemment au Vietnam.

Le royaume a décroché le prestigieux Award «Africa’s Best Spa Destination 2017», grâce à ses stations thermales, ses spas et ses installations modernes de luxe, qui proposent une large gamme de soins corporels et de massages.

Les World Spa Awards récompensent la qualité du service et les efforts mis en œuvre pour garantir l’excellence dans cette industrie. Ces distinctions tiennent compte de «l’approche des professionnels de l’industrie du tourisme à l’échelle internationale et de l’avis des milliers de clients dans le monde entier, pour reconnaître et récompenser les meilleures destinations et les leaders du marché du spa et du bien-être».

Au Maroc, le tourisme de bien-être affiche un taux de croissance annuelle de 10%. Les villes de Marrakech, Agadir, Fès et Tétouan disposent par ailleurs de plusieurs centres de thalassothérapie, de centres de remise en forme et de Spa.

La consécration internationale du Maroc dans le tourisme de Spa intervient quelques jours après l’«Africa's Best Golf Destination Award 2017», également attribué au royaume.

Grâce à la campagne lancée par l'ONMT au Royaume-Uni et en Europe, le Maroc est ainsi parvenu à se positionner sur le marché mondial du tourisme golfique et du Spa.