Brahim Ghali répond aux propos d’Emmanuel Macron

Après deux jours de silence, le chef du Polisario a enfin répondu au président français Emmanuel Macron. Depuis la tribune du 9e congrès de la jeunesse du Front, qui s’est ouvert hier, Brahim Ghali a invité la France à «respecter la charte et les résolutions des Nations unies et de l’Union africaine».

Et de préciser que l’ONU «a mis en place le cadre de la solution du conflit au Sahara occidental», qui se base sur «le respect du principe de l’autodétermination et la fin de la colonisation». Ghali a déclaré que «les deux parties du conflit sont le Royaume du Maroc et le peuple sahraoui».

A la veille de sa visite à Alger, dans une interview accordée au quotidien El Khabar, le président français s’est dit favorable à l’ouverture d’un «dialogue entre le Maroc et l’Algérie autour de cette question», la qualifiant au passage de «primordiale».

C'est au royaume et à l’Algérie «avec le concours de la communauté internationale, de résoudre cette crise qui est la principale cause du blocage économique dans la région», a-t-il encore déclaré. A aucun moment, il n’a mentionné le Polisario.