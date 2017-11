Désintox : Jackie Chan n’a jamais tourné au Maroc !

Jackie Chan n’a jamais joué dans le film chinois en tournage au cœur de Casablanca et de Rabat en début d’année. Le producteur exécutif du film, Zakaria Alaoui, interrogé en février par la MAP n’avait pas contredit la rumeur générale, laissant planer le doute. Toutefois, sur plusieurs semaines de tournage intensif, personne au Maroc n’avait réussi à apercevoir le célèbre acteur chinois : pas une seule photo de Jackie Chan en turban bleu !

«Jackie Chan étant mondialement connu, comme souvent, les autorités locales des pays voulant mettre en lumière leurs villes n’hésitent pas à mentionner une éventuelle participation de Jackie Chan lorsqu’une production chinoise vient tourner un film», explique les fans de l’acteur et administrateurs de la page «jackie-chan.fr». L'intox a été révélée dès février 2017, mais aucun média marocain n'a rebondi sur cette révélation.

Aujourd’hui, le film du réalisateur chinois Dante Lam est en post-production et l’on en sait beaucoup plus sur ce tournage grandiose. Le film ne s’appellera pas «Desert Storm», comme envisagé au départ, mais «Operation Red Sea». Comme pour «Operation Mekong», son précèdent film qui s’inspirait du massacre de la rivière Mékong d’octobre 2011 où deux cargos chinois avaient été attaqués dans la région du Triangle d'Or, aux frontières du Myanmar et de la Thaïlande, Dante Lam s’est inspiré pour «Operation Red Sea» de l’histoire récente de la Chine.

En effet, en 2015, le gouvernement chinois décide de l’évacuation de ses 600 ressortissants du Yémen. Fin février, à Aden, les rebelles houthis combattent les troupes loyales au président yéménite évincé Abdrabbuh Mansour Hadi. Les combats au Yémen ont déjà fait plus de 500 morts et 1 700 blessés en quelques semaines quand la Chine intervient en arme pour évacuer ses ressortissants et près de 225 étrangers.

Le Maroc comme scène de guerre

C’est donc dans ce contexte qu’intervient le Maroc : il offre le décorum d’un pays «arabe» mais reste un pays en paix, rodé aux tournages internationaux, disposant de plusieurs sociétés de production et de l’expertise nécessaire. Le tournage au Maroc a duré pas moins de 8 mois et traversé toutes les villes du Maroc - ou presque - Ouarzazate, Erfoud, Errachidia, Merzouga, Rissani, Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech, Tahanaout, Kenitra, Agadir, Tanger, car Dante Lam ne réalise que des blockbusters. «Operation Mekong» a ainsi mobilise le colossal budget de 72 millions de dollars. Le film traverse donc toutes les ambiances du pays depuis la ville art deco du XXe siècle déclinante jusqu’au désert de sable en passant par les murs ocre et crénelés des villes du sud du pays.

A défaut de pouvoir le voir diffusé bientôt dans les salles marocaines, les amateurs peuvent dès à présent s’amuser à reconnaître chaque ville dans la bande annonce :