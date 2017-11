Saâdeddine El Othmani revient sur son annonce Twitter :  Les auteurs de la fusillade de Marrakech toujours recherchés [Rectificatif]

Le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani, a annoncé sur son compte twitter officiel que les deux hommes auteurs de la fusillade à Marrakech, ont été arrêtés par la police. Le numéro 1 du gouvernement a indiqué : «Les forces de sécurités nationales ont réussi à arrêter les auteurs du meurtre à Marrakech. Que dieu préserve notre pays et protège nos filles et fils.»

تمكنت عناصر الأمن الوطني من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة القتل بمراكش، اللهم احفظ بلدنا ءامنا مستقرا واحفظ بناته وأبناءه جميعا — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) 2 novembre 2017

Pas moins d'une heure plus tard, le chef du gouvernement se rétracte, et annonce que les deux assaillants n'ont toujours pas été arrêtés. «En contact direct avec les responsables, il apparaît que la recherche des auteurs de l'attaque est toujours en cours et ceux qui ont été appréhendés auparavant n'ont rien à voir avec cette affaire. Que Dieu préserve la sûreté de notre pays», écrit Saâdeddine El Othmani sur son compte Twitter.

في اتصال مباشر مع المسؤولين تبين ان البحث لا يزال جاريا عن منفذي الهجوم ومن حقق معهم لحد الساعة لا صلة لهم به،اللهم احفظ بلادنا ءامنا مطمئنا — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) 2 novembre 2017

Plus tôt, ce jeudi, deux hommes sur un scooter ont ouvert le feu sur deux clients du café La Crème près de la Cour d’appel de Marrakech. Comme l’a rapporté le média local Kech24, les assaillants ont fui la scène du crime, laissant derrière eux au moins un mort et des blessés.

La fusillade a eu lieu dans l’un des quartiers les plus connus à Guéliz, l’Hivernage. Selon la même source, une des victimes serait morte après avoir reçu une balle dans la tête. Une fille et une serveuse auraient été blessées, puis transférées Centre hospitalier universitaire de Marrakech.

L’enquête suit son cours. Selon nos confrères du site d’information 2m qui ont contacté des sources proches de l’enquête, «la moto et l’arme qui auraient servi dans la fusillade» du café La Crème ont été «retrouvées moins de trois heures après le crime». Les deux objets, complètement calcinés, se trouvaient à quelques pas de l’aéroport de la ville ocre.