Sommet UA-UE : Le Polisario a reçu une invitation de la Commission africaine mais pas de la Côte d’Ivoire

Le feuilleton de la participation de la «RASD» au sommet UA-UE a connu un nouveau rebondissement. Le Polisario annonce officiellement sa présence à l’événement affirmant avoir reçu une invitation en ce sens du bureau du président de la Commission de l’Union africaine». Or, et comme le prouve le cas du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, cette mission est du ressort exclusif du pays hôte. Explications.