Sanction royale : «Je n’ai rien à me reprocher», déclare l’ex-ministre du Tourisme

Deux jours après la décision du roi Mohammed VI de limoger des ministres et d’en sanctionner d’autres, Lahcen Haddad a réagi. L’ex-ministre du Tourisme a défendu son bilan, soulignant qu’il «n’a rien à se reprocher». Dans un enregistrement audio, le député de l’Istiqlal a renvoyé la balle dans le camp de l’Office national marocain du tourisme et le ministère de l’Economie et des finances.