Désintox : L’Algérie premier en Afrique du Nord dans le classement Doing Business ?

La récente sortie médiatique d’Abdelkader Messahel, ministre algérien des Affaires étrangères, continue de faire couler beaucoup de l’encre, que ce soit au Maroc ou même à l’étranger.

Pour rappel, face à des hommes d’affaires de son pays, le numéro 1 de la diplomatie algérienne n’a pas mâché ses mots, accusant ouvertement le royaume et ses entreprises, de blanchir l’argent du haschich en Afrique. Pour lui, «le Maroc recycle l’argent du haschich via ses banques dans le continent». Messahel accuse même la compagnie aérienne marocaine opérant en Afrique de ne transporter que des passagers.

Des propos auxquels le royaume a réagi en rappelant son ambassadeur à Alger et en convoquant le chargé d’affaire auprès de l’ambassade algérienne à Rabat.

Messahel et le mystérieux classement Doing Business

Mais durant son speech devant les patrons, Abdelkader Messahel a user de tous les moyens pour convaincre. Le chef de la diplomatie algérienne a ainsi invoqué le plus récent classement Doing Business de la Banque mondiale. Un rapport qui mesure les performances de 190 pays en termes de climat des affaires. Dans sa déclaration, Messahel assure de manière péremptoire qu’il n’y a que l’Algérie qui y figure.

«[Dans le rapport de] Doing Business aujourd’hui en Afrique du Nord, il n’y a que l’Algérie, ni l’Egypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc», déclare-t-il.

Le ministre ne semble pas avoir pris connaissance de la version originale du rapport 2017 de Doing Business. Publié le 25 octobre 2016, le rapport a classé le Maroc au 68e rang parmi 190 économies. Dans son entourage régional et africain, le Royaume est premier en Afrique du Nord, 3e au niveau du continent et 4e au niveau des pays arabes, même s’il stagne par rapport à l’année dernière. Mais en tout cas, il fait donc mieux que ses voisins maghrébins.

L’Algérie fait pâle figure devant le Maroc, la Tunisie et même l’Egypte

Le royaume a enregistré un score global de 67,50 pour la distance de la frontière, «ce qui signifie qu’il a couvert les deux tiers de la distance à parcourir pour passer de la performance la plus basse à la meilleure», indique le document détaillé du rapport.

Quant à l’Algérie, le voisin du sud n’est classé que 156 sur 190 pays au monde, avec un score de 47,76, donc plus de 88 rangs le séparent du Maroc. L'Algérie est également devancée par la Tunisie (77e), l'Egypte (122e). La Libye quant à elle arrive à la 188e place tandis qu’il n’y a que quatre rangs qui sépare le voisin du l’est de la Mauritanie que Messahel oublie de citer.

Comment dès lors expliquer l'aplomb du chef de la diplomatie algérienne ? Deux éventualités : on ne lui a pas donné la bonne version, ou bien il a obtenu en exclusivité le classement Doing Business 2018 où l'Algérie aurait exploser tou les compteurs.