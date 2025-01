Maroc : Forte baisse du soutien populaire à la normalisation avec Israël (sondage)

La normalisation des relations du Maroc avec Israël a été officiellement annoncée en décembre 2020. L’administration Trump a facilité les accords dans ce sens, entre Israël et quatre Etats arabes : Bahreïn, le Soudan, les Émirats arabes unis et le Maroc. Depuis, les relations régionales ont connu un changement significatif, suscitant un vif débat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L’accord de normalisation prévoit des changements dans la politique américaine, en se voulant une réponse aux espoirs des citoyens des pays participants. Dans ce sens, les Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et a retiré le Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme.

L’un des objectifs principaux des accords d’Abraham a été de favoriser une «paix chaleureuse» entre Israël et les quatre capitales arabes. Les signataires de ces accords envisagent une coopération économique et une interaction culturelle à même de transformer l’opinion publique de ces pays et mieux faire accepter Israël. De plus, les accords ont été conçus pour être adaptables en vue d’une éventuelle adoption par d’autres pays, notamment l’Arabie saoudite.

Cependant, les données de l’institut de recherche indépendant Arab Barometer indiquent que la perception populaire au Maroc à l’égard d’Israël a radicalement changé après les événements du 7 octobre 2023.

L’occupation dans la bande de Gaza a tout changé

Avant cette date et un an seulement après la signature des accords d’Abraham, 31% des Marocains se sont exprimés en faveur de la normalisation. Avec le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza, l’opinion publique nationale a changé significativement. Ainsi, le soutien à la normalisation a baissé à 13%.

Selon la même source, «les Marocains ne sont pas plus enclins à soutenir la normalisation que les Irakiens ou les Libanais ; tout espoir d’une ‘paix chaleureuse’ s’est considérablement refroidi». Ce changement est directement lié à la guerre à Gaza. Parmi les Marocains qui ont qualifié l’occupation israélienne de «génocide», seuls 9% se sont déclarés favorables à la normalisation. Parmi ceux qui l’ont qualifiée de «conflit», le soutien est resté à 31%.

«Le Maroc offre un exemple qui nous met en garde contre les espoirs de la normalisation future. La guerre à Gaza a fondamentalement changé les attitudes à cet égard. Les images horribles qui nous parviennent de Gaza ont été vues au Maroc et dans toute la région MENA, transformant ceux qui étaient autrefois favorables aux accords de paix avec Israël en opposants». Arab Barometer

Le sondage souligne qu’une paix durable reste difficile à atteindre. Dans les circonstances actuelles, elle semble irréalisable entre Israël et les Etats arabes. Les efforts renouvelés visant à étendre les accords d’Abraham à l’Arabie saoudite et à d’autres pays risquent de se heurter à des obstacles considérables.

A ce titre, l’enquête souligne qu’une paix chaleureuse ne sera possible qu’une fois qu’un Etat palestinien indépendant sera établi. D’ici là, même si les accords d’Abraham sont étendus, l’issue la plus probable est une paix froide, semblable aux relations d’Israël avec la Jordanie et l’Egypte.