Ces derniers jours, une série d’articles dans la presse espagnole dénoncent une supposée campagne orchestrée par le Maroc pour revendiquer Ceuta. Ils avancent que Rabat aurait alloué 50 millions d’euros pour financer des organisations civiles, des imams et des campagnes de désinformation sur internet, afin de préparer un référendum d’autodétermination après la Coupe du Monde 2030.

En dépit de ces allégations, la réponse du gouvernement espagnol resterait limitée, ce qui, selon les observateurs, pourrait être interprété comme un signe de faiblesse par Rabat.

Comme souvent dans ce type de publications, les allégations reposent sur des «fuites» attribuées au Centre National d’Intelligence (CNI) espagnol. Aucun document officiel, déclaration publique ou investigation journalistique ne vient corroborer ces informations.

Ce narratif, qui compare les actions présumées du Maroc à celles de la Russie en Europe de l’Est, s’inscrit dans une dynamique plus large de polarisation médiatique. Le parallèle avec les opérations hybrides de Moscou, visant à déstabiliser l’Ukraine ou les pays baltes, confère une gravité supplémentaire à la situation. Mais ces comparaisons, bien qu’alarmantes, font fi des relations entre Madrid et Rabat qui n’ont jamais été aussi harmonieuses, comme vient de le souligner José Manuel Albares.

Les relations entre les deux pays demeurent cruciales pour la gestion de flux migratoires, la lutte contre le terrorisme et les échanges économiques. De plus, le Maroc, qui revendique officiellement Ceuta et Melilla depuis des décennies, n’a jamais abandonné la voie diplomatique dans ce dossier.

Ce tir groupé de la presse locale de Ceuta et certains médias nationaux rapelle la réthorique du journal de droite El Independiente, qui a tenté d'épingler la fédération de football espagnole face au Maroc qui avait imposé sa carte incluant le Sahara occidental.