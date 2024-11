Inondations en Espagne : Le Maroc envoie son aide sur le terrain

Le Maroc mobilise son aide auprès de l’Espagne, pour soutenir les actions menées dans les zones touchées par la tempête Dana et ses conséquences, dans le sud-est du royaume ibérique et particulièrement dans la région de Valence. Dans un communiqué, le ministère espagnol de l’Intérieur a confirmé, mardi, la mobilisation de ressources humaines et d’équipements essentiels dans les 24 à 48 heures, en provenance du Maroc, de France et du Portugal.

Le Maroc a été l’un des premiers pays à proposer son soutien après les inondations du 29 octobre, prévoyant d’envoyer 24 camions et 70 personnes pour soutenir les efforts de dégagement des voies. Le 30 octobre dernier, le roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre marocain de l’Intérieur pour prendre attache avec son homologue espagnol, et faire part de la disponibilité Rabat à envoyer des secours.

Les aides approuvées concernent notamment le déblayement des terrains, l’élimination des débris et des coulées de boue, outre l’intégration d’experts et d’équipements spécifiques. Le Portugal et la France ont proposé l’envoi de matériel et de techniciens, après que le ministère espagnol de l’Intérieur a activé le mécanisme de protection civile de l’UE, à la demande de la région de Valence.

La Direction générale de la protection civile et des situations d’urgence du Portugal a ainsi mobilisé une vingtaine de pompes, sept engins d’excavations et deux camions de transport. La France fournit quant à elle des équipements supplémentaires, notamment des machines pour charger et décharger la boue et quatre camions lourds pour transporter les débris vers les sites d’élimination prévus.

Jusqu’au 11 novembre, la tempête Dana a fait 223 morts en Espagne, dont plus de 200 dans la région de Valence. La Protection civile étudie d’autres propositions d’aide parvenues d’autres pays européens.

La semaine dernière, le gouvernement espagnol a par ailleurs annoncé un premier plan de 10,6 milliards d’euros. Lors d’une conférence de presse, le président de l’exécutif, Pedro Sánchez, a assuré la mobilisation de «tous les moyens nécessaires, et tant qu’il le faudra».