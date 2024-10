Arrêts de la CJUE : L’UE réaffirme son appui au partenariat avec le Maroc

Les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), rendus le 4 octobre, étaient au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE, le lundi 4 octobre à Luxembourg.

Dans une déclaration lue devant la presse, le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a réaffirmé l’«immense valeur que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc». «Les Vingt-sept souhaitent approfondir le partenariat liant le Maroc et l’UE, qui est un partenariat de longue portée, de longue durée, très dense et approfondi», a-t-il précisé.

«Nous avons noué des relations amicales et une coopération à plusieurs facettes avec le Maroc, et nous souhaitons la poursuivre et la renforcer durant les mois à venir», a assuré le chef de la diplomatie de l’UE. Borrell a souligné que les ministres des Affaires étrangères ont pris note des arrêts de la CJUE, excluant le Sahara occidental des accords de pêche et agricoles conclus avec le royaume.

Le diplomate espagnol a rappelé la déclaration conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, publiée quelques heures après l’annonce des arrêts de la CJUE. Le texte avait mis l’accent sur «la grande valeur que l’UE accorde à son partenariat stratégique avec le Maroc».

La déclaration de Josep Borrell de ce lundi intervient vingt-quatre heures après la convocation des ambassadeurs de l’Union européenne par le ministère algérien des Affaires étrangères, exigeant des explications sur l’appui exprimé par la majorité des pays de l’UE au Maroc, suite aux arrêts de la CJUE.