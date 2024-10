Sahel : A l'ONU, le Maroc appuie les accusations du Mali contre l’Algérie

Le représentant permanent du royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale, a pris la parole, hier soir lors de la 79e session de l’Assemblée générale de l'organisation, pour répondre aux passages de l’intervention, quelques heures plutôt, du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, réservés à la question du Sahara.

L’ambassadeur marocain a rejeté en bloc toutes les «allégations algériennes» sur ce dossier. Néanmoins, il a enchainé en apportant un élément nouveau dans les traditionnelles passes d’armes entre Rabat et Alger lors de réunions internationales. Il a accusé ouvertement l’Algérie d’être «la mère de tous les problèmes au Sahel et au Sahara». Le diplomate a souligné que le voisin de l’Est accueille les terroristes, les extrémistes et les séparatistes de la région. «Ils se réfugient sur le territoire algérien», a martelé Omar Hilale.

L’ambassadeur a constaté qu’au Sahel «il y a une menace terroriste, il y a une menace extrémiste et il y a une menace séparatiste mais c’est à cause de l’Algérie. Les frontières de l’Algérie pullulent de terroristes, d’extrémistes et de séparatistes».

L'Algérie doit respecter la volonté des pays de la région

Après son constat, Omar Hilale a abordé «le remède» aux problèmes de la zone sahélo-saharienne qu’Ahmed Attaf dans son discours n’a pas apporté, a relevé le diplomate marocain. S’adressant aux Algériens, il leur a demandé de «cesser votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Respecter la volonté des pays de la région, vos voisins et respecter le choix politique de ces pays». Et de conclure son droit de réponse en invitant les autorités algériennes «à réécouter le discours d’un éminent ministre, prononcé samedi du haut de cette tribune, dans lequel, il a dressé la situation des relations diplomatiques des pays du Sahel avec l’Algérie».

L’ambassadeur Hilale se réfère à l’intervention du ministre d’Etat malien, le colonel Abdoulaye Maïga, à l’Assemblée générale de l’ONU. Le responsable a accusé Alger d’offrir «gîte et couvert à des terroristes et des renégats en débandades».

«Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Depuis la fin de l'Accord d'Alger le 25 janvier 2024, le Mali n'exprime qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité, pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité», a-t-il prévenu.

En marge de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Nasser Bourita a eu des entretiens avec son homologue malien, Abdoulay Diop. Le chef de la diplomatie marocain s’est réuni également à New York avec ses homologues des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), qui ont adhéré, le 23 décembre 2023 à Marrakech, à l’initiative lancée le 6 novembre, par le roi Mohammed VI devant faciliter l’accès de ces pays à l’océan Atlantique.