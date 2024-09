Parti séparatiste rifain : Le Polisario appelé à la prudence

Depuis sa création le 17 septembre 2023 à Bruxelles, les leaders du «parti nationaliste rifain» n’ont eu cesse de tendre la main au Polisario, afin d’instaurer une coopération entre les deux entités. Dans les camps de Tindouf, ces appels sont accueillis avec méfiance. En témoigne l’article publié ce dimanche 22 septembre par un média du Front.

«Toute participation du Polisario dans une activité consacrée à la question du Rif doit être précédée d’une évaluation précise des objectifs et des intérêts stratégiques», avertit la même source. Le média a mis en garde contre «la confusion dans les positions et la mauvaise instrumentalisation des adversaires pourraient nuire au Polisario et affaiblir sa position dans les instances internationales. Toute mobilisation hasardeuse et aléatoire dans pareil dossiers, pourrait porter préjudice à la réputation du Polisario et dénaturer ses positions devant l’opinion publique internationale».

Ces avertissements interviennent une semaine après la marche organisée par le parti nationaliste rifain, samedi 14 septembre à Bruxelles, marquée par une faible participation de ses membres.

Après l’ouverture d’une représentation à Alger, le «parti nationaliste rifain» avait lancé un appel au Polisario pour coordonner leurs actions «afin de faire face à l’occupation marocaine». Une annonce faite, lors d’un point de presse animé par son représentant en Algérie en mars dernier. Il avait alors exprimé aussi la disposition de sa formation à «ouvrir un bureau dans les camps de Tindouf»