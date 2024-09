France : Macron nomme un nouveau Premier ministre proche du Maroc

Après les élections législatives anticipées et près de deux mois d’attente, le président français a nommé un nouveau Premier ministre à la place de Gabriel Attal. Après une série de négociations avec les principaux acteurs politiques, le choix d’Emmanuel Macron s’est porté sur Michel Barnier, de la droite classique. Une bonne nouvelle pour le Maroc.

Barnier est un homme d’expérience ayant occupé plusieurs postes ministériels sous les présidences de François Mitterrand (lors de la seconde cohabitation avec Edouard Balladur comme Premier ministre), de Jacques Chirac ainsi que Nicolas Sarkozy. Il avait notamment dirigé la diplomatie française (2004-2005). C’est avec cette casquette qu’il avait ouvertement appelé, bien avant la présentation par le Maroc en 2007 du plan d’autonomie au Sahara, à «une solution politique» du conflit «entre toutes les parties».

«La question du Sahara occidental est une question difficile et ancienne. Naturellement il faut aboutir à une solution politique pour permettre un Maghreb intégré. Ce que je peux simplement dire, c'est que nous sommes d'accord, Espagnols et Français, pour encourager le dialogue politique, dans le cadre des Nations unies naturellement, entre toutes les parties. Dans ce dossier nous avons le souci d'encourager le dialogue politique», avait-il précisé dans une interview accordée en septembre 2004 à un média français.

Une position qu’il avait défendue, en juillet de la même année, à l’occasion d’une visite officielle à Alger, et en invitant les autorités algériennes à ouvrir un dialogue direct avec le Maroc portant sur cette question. «Le Maroc et l'Algérie n'ont pas besoin de tuteur ou de tutelle pour dialoguer entre eux, ni d'ailleurs avec les autres pays du Maghreb. Le dialogue sera très utile et même fondamental et nous l'encourageons», avait-il souligné lors d’un point de presse avec son homologue algérien, Abdelaziz Belkhadem.

En juillet 2025, la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une position saluée par la droite et l’extrême droite.