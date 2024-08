Pew Research Centre : Les Marocains sont parmi les peuples les plus religieux au monde

Le centre Pew Research, think tank basé à Washington DC, a publié il y a quelques jours un sondage consacré aux religions à travers le monde et incluant 102 pays. Il en ressort que les Marocains sont parmi les personnes les plus religieuses.

L'enquête a été menée au cours des quinze dernières années, entre 2008 et 2023. Les sondés ont répondu aux questions suivantes : «Quelle est l'importance de la religion dans votre vie ? À quelle fréquence faites-vous la prière ?».

Concernant l'importance de la religion dans la vie, les Marocains se classent au 13e rang parmi les peuples interrogés. Ils sont premiers dans le monde arabe, suivis des Palestiniens à la 26e place mondiale, des Jordaniens (28e), puis des Irakiens (30e).

Au niveau mondial, les Indonésiens arrivent en tête, suivis des Sénégalais, des Pakistanais, des Maliens, des Tanzaniens, des Sri Lankais et des Bissau-Guinéens. Les Danois, les Tchèques, les Estoniens et les Japonais, respectivement, pensent que la religion n'est pas très importante dans leur vie.

Les habitants des pays d'Afrique subsaharienne sont généralement plus nombreux à estimer que la religion est très importante dans leur vie. C'est le cas d'au moins 90% des adultes sondés au Sénégal, au Mali, en Tanzanie, en Guinée-Bissau, au Rwanda et en Zambie.

En revanche, dans presque tous les pays européens étudiés, les sondés sont parmi les moins susceptibles de dire que la religion est très importante dans leur vie. En Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Lettonie, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et en Suède, 10% ou moins des adultes sont de cet avis.

Source : Pew Research Centre

Les pays d'Afrique et d'Amérique latine restent les plus religieux

En ce qui concerne la prière quotidienne, les Marocains se classent au 28e rang mondial et au 4e rang arabe, derrière les Irakiens (4e au monde), les Jordaniens (20e) et les Palestiniens (21e). Au niveau mondial, les Indonésiens se classent au premier rang. Ils sont suivis respectivement par les Nigérians, les Sénégalais, les Irakiens, les Nigérians, les Tchadiens, les Camerounais et les Djiboutiens.

En revanche, les Allemands, les Autrichiens, les Suisses et les Britanniques sont les moins enclins à assister aux prières. En outre, le rapport a démontré que les Latino-Américains sont parmi les personnes les plus au monde à déclarer qu'elles prient tous les jours. Au Guatemala et au Paraguay, ce chiffre est de 82%, et de 78% au Costa Rica et au Honduras.

Par ailleurs, seuls 21% des adultes d'Asie de l'Est déclarent prier quotidiennement. Cette proportion est de 13% à Hong Kong et de 19% au Japon. Enfin, l'étude indique que les régions qui connaissent une plus forte présence de la religion se situen en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les lieux les moins religieux se trouvent en Europe et en Asie de l'Est.