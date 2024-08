Affaire Imane Khelif : Une boxeuse marocaine porte plainte après des messages menaçants

La polémique autour du genre de la boxeuse algérienne Imane Khelif fait des vagues. Récemment ciblée dans ce contexte, la boxeuse marocaine Oumaima Belhabib a saisi la justice française, mercredi 7 août, pour «cyberharcèlement», «insultes», «menaces de mort» et «diffamation», a indiqué une source policière au journal Le Parisien.

Contactée par la même source, la boxeuse marocaine résidente en France a confirmé avoir reçu de nombreux messages haineux et menaçants via les réseaux sociaux, de la part d’internautes qui l’accusent d’être à l’origine de la polémique autour de Khelif.

Depuis le début des Jeux olympiques de Paris (JO 2024), la boxeuse algérienne est au cœur d’une controverse concernant son genre sportif. Tantôt pointée pour être «un homme», tantôt qualifiée de «transgenre», elle est particulièrement au cœur des interrogations après l’abandon de son adversaire italienne, Angela Carini, jeudi 1er août en huitième de finale des -66 kg.

L’exclusion de Khelif des championnats du monde de sa discipline, après le test hormonal de la Fédération internationale de boxe (IBA) en 2023, a alimenté la polémique concernant sa participation olympique.

Des contenus haineux quotidiens depuis le 1er août

La boxeuse marocaine de 27 ans a déclaré avoir reçu des milliers de messages menaçants et insultants sur les réseaux sociaux. Depuis le 1e août, jour des huitièmes de finale où Khelif a confronté Caini, Oumaima Belhabib dit avoir reçu des contenus indésirables avec une fréquence quotidienne de «plus de 200». Elle fait état aussi de «contenus violents» incluant «[son] identité et [son] visage».

Sportive professionnelle, Omaima Belhabib est également membre du Comité des athlètes de l’IBA, la même instance qui a exclu Imane Khelif et son homologue taïwanaise Lin Yu-Ting, il y a un an, sur la base de tests hormonaux établissant leur genre. La fédération a en effet décrété l’inéligibilité d’Imane Khelif et de Lin Yu-Ting, en raison d’«un taux élevé de testostérone» dans l’organisme.

Dans le temps, l’IBA a souligné que les deux athlètes n’avaient pas contexté la décision de leur éviction. Pour autant, leur participation aux JO est bien possible, puisque le Comité international olympique (CIO) ne reconnaît pas cet examen.

