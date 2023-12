Après l’Algérie, l’administration Biden envoie son «Monsieur Sahara» au Maroc

Le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Afrique du Nord, Joshua Harris, effectue une visite au Maroc, les 17 et 18 décembre. A Rabat, le diplomate américain doit «mener des consultations sur le renforcement du partenariat entre les Etats-Unis et le Maroc et examiner une série de priorités en matière de sécurité régionale, notamment les événements à Gaza et le processus des Nations unies sur le Sahara occidental», indique le Département d’Etat ce dimanche sur la plateforme X (ex-Twitter).

Harris devrait réitérer auprès de ses interlocuteurs marocains que la politique de son pays à l'égard de la question du Sahara «n’a pas changé». «Les Etats-Unis soutiennent pleinement les efforts de l’envoyé personnel de l’ONU, De Mistura, en vue de faciliter le processus des négociations afin de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable pour le Sahara occidental (…) Les Etats-Unis sont convaincus qu’une solution politique négociée doit être conclue sans plus attendre», ajoute la même source.

«Les Etats-Unis considèrent la proposition d’autonomie du Maroc comme sérieuse, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental.»

Joshua Harris a rencontré, le 8 décembre à Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Le diplomate américain s’est réuni, en septembre à Rabat, lors de sa première tournée dans la région, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.