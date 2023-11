Espagne : Le Polisario veut isoler Pedro Sanchez au Parlement

La ville espagnole de Tolède accueille la 47e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», les 1er et 2 décembre. Une session qui sera précédée par une réunion des groupes parlementaires espagnols partisans du Polisario, a annoncé son représentant en Espagne.

«La réunion sera l'occasion d'évaluer le travail parlementaire lié au processus de décolonisation du Sahara occidental et d'établir une ligne d'action coordonnée pour l'année prochaine», a déclaré Abdellah Arabi. Le 9 octobre, le représentant du Front en Espagne et trois membres de la coalition d’extrême gauche Sumar, les députés Tesh Sidi, Enrique Santiago et Carlos Martín, mais aussi l’eurodéputé Manu Pineda d’Izquierda Unida, ont signé «l’agenda sahraoui».

En 2022, le Polisario avait réussi à mobiliser la majorité des groupes parlementaires, y compris au Sénat, pour condamner l’appui de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Néanmoins, cette adhésion a pris un coup de froid lors des négociations des pactes de gouvernement que Sanchez a conclus, en octobre et novembre, avec des formations politiques considérées comme pro-Polisario, pour assurer sa réélection en tant que Premier ministre.

De son côté, l’Algérie a promis au Polisario de réactiver le «réseau international parlementaire de soutien à l’autodétermination du Sahara occidental». Une promesse faite, lundi 13 novembre, par le président de la Chambre des représentants, Brahim Boughali, au président du «Parlement» du Polisario, Hamma Salama.