L’Espagne donne son agrément au nouvel ambassadeur algérien

Le gouvernement espagnol a donné ce mardi 14 novembre son agrément à la nomination d’un nouvel ambassadeur d’Alger à Madrid, rapportent des médias ibériques. Ce point était inscrit à l’ordre du jour de la réunion de l’exécutif de ce mardi, présidée par Pedro Sanchez.

Le gouvernement algérien a proposé Abdelfattah Daghmoun, il y a presque deux semaines, pour occuper la tête de la chancellerie algérienne dans la capitale espagnole. Un poste vacant depuis le 19 mars 2022 suite à la crise diplomatique entre les deux pays. Pour rappel, en signe de protestation contre le soutien de Pedro Sanchez, annoncé la veille par le cabinet royal marocain, au plan d’autonomie marocain au Sahara occidental, l'Algérie avait rappelé pour consultations son ambassadeur à Madrid.

Depuis les relations entre Madrid et Alger étaient au point mort, et ce malgré les nombreuses mains tendues par Sanchez et le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, afin de tourner la page des tensions et des sanctions économiques décrétées par Alger pour faire plier Madrid.

La nomination de Daghmoun au poste de nouvel ambassadeur en Espagne n’a pas été traitée par les médias algériens. L’annonce de l’agrément a coïncidé avec la commémoration du 47e anniversaire des Accords de Madrid du 14 novembre 1976 entre l’Espagne, le Maroc et a Mauritanie sur l’avenir du Sahara occidental.