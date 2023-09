Séisme au Maroc : Réplique d’une magnitude de 4,6 degrés à Ighil (Al Haouz)

Une réplique d’une magnitude de 4,6 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée, ce jeudi matin dans la commune d’Ighil, province d’Al-Haouz, selon des données de l’US Geological Survey qui répertorie les activités sismiques à travers le monde. Selon la même source, le séisme s’est produit vers 06h53 heure locale, à 30,968 degrés nord 8,375 degrés ouest, à une profondeur de 9,7 km.

Vendredi dernier, la commune rurale d’Ighil a été l’épicentre d’une secousse tellurique d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter, ayant fait près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés dans diverses provinces de la région de Marrakech-Safi. A elle seule, Al-Haouz a compté plus de 1 600 morts. Depuis, les secours continuent encore leurs recherches sous les décombres.