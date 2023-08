Révolution du roi et du peuple : Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative

Bank Al-Maghrib a annoncé, dimanche, l’émission d’une pièce commémorative, en argent, d’une valeur faciale de 250 dirhams à l’occasion du 70e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Cette pièce présente, à l’avers, l’effigie du roi Mohammed VI en plus des mentions «محمد السادس» et «المملكة المغربية» avec en bas les millésimes 2023-1445, précise Bank Al Maghrib dans un communiqué.

Au revers, la pièce présente en haut l’inscription «والشعب الملك لثورة السبعون الذكرى» et en bas sa traduction française «70ème ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION DU ROI ET DU PEUPLE», ajoute la même source. Le centre du revers de la pièce contient une représentation artistique de drapeaux marocains (en impression couleurs) soulevés énergiquement par des bras en symbole aux forces vives contribuant au développement des provinces du sud, symbolisé par le port de Dakhla, le tout surmonté des armoiries du Maroc. Le revers de la pièce comprend également sa valeur faciale en chiffres et en lettres arabes à savoir «250 درهما وخمسون مائتان».

Quant aux caractéristiques techniques de la pièce, l’alliage est composé de 925 millièmes d’argent et 75 millièmes de cuivre. La pièce dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu’une frappe de type «Proof», conclut BAM.