Cinéma : Le film marocain «Les Meutes» en salle ce dimanche en France

Le film marocain «Les Meutes» sera projeté, dimanche 4 juin à la salle MK2, Quai de Seine à Paris, en France. Prix du jury dans la catégorie Un certain regard au dernier Festival de Cannes, cette année, ce long-métrage réalisé par Kamal Lazraq raconte l'histoire de Hassan et Issam, père et fils, qui devaient kidnapper un homme. Mais ce dernier meurt ccidentellement dans leur voiture. Ils se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de Casablanca.

Le film est au programme des diffusions du jour 5 de la catégorie Prix Un certain regard. Il sera projété en présence de toute l'équipe. L'occasion sera d'en savoir plus sur ce qui a inspiré le jeune réalisateur.

Kamal Lazraq a affirmé, lors de la cérémonie de remise du prix au festival de Cannes, avoir eu envie de faire un film qui tienne le spectateur en haleine et fasse ressentir une urgence. «Je suis parti de ce que je connaissais et je me suis donné la liberté d’aller ailleurs, en me libérant du réalisme mais en restant sincère. Le cinéma marocain n’est jamais vraiment allé dans cette direction, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à créer», a-t-il déclaré.

Entre tradition et invention, cinéphilie et regard sur le monde, Les Meutes a parfaitement trouvé sa place à Cannes. Il a décidément de beaux atouts pour partir à la rencontre du public dans les salles, en juillet prochain.