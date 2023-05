«Ecritures féminines d’ailleurs», une anthologie des autrices de l’immigration

Coffret rassemblant les romans de sept autrices marocaines issues de l’immigration, l’anthologie «Ecritures féminines d’ailleurs» sera présenté, mercredi 31 mai, par l’Académie du Royaume du Maroc, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et les éditions Le Fennec, au siège de l’Académie. Les organisateurs inscrivent cette initiative dans «la volonté de mettre en lumière la production littéraire de plus en plus florissante des jeunes romancières issues de l’immigration, qui ont émergé ces dernières décennies à la suite des pionniers tels Ahmed Sefrioui, Driss Chraïbi, Mohammed Khair-Eddine, Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laâbi…».

Le coffret inclut les œuvres de Meryem Alaoui «La vérité sort de la bouche du cheval», Hajer Azell «L’envers de l’été», Leila Bahsaïn «La théorie des aubergines», Rania Berrada «Najat ou la survie», Samira El Ayachi «Le ventre des hommes», Zineb Mekouar «La poule et son cumin» et Leïla Slimani «Le parfum des fleurs la nuit». L’idée est de «montrer que la littérature marocaine d’expression française s’est non seulement renouvelée, mais qu’elle s’est aussi féminisée alors qu’elle était appelée à disparaître, selon certains observateurs», soulignent encore les initiateurs.

La rencontre se déroulera en présence des autrices Meryem Alaoui, Hajer Azell, Rania Berrada, Samira El Ayachi et Zineb Mekouar qui réagiront aux lectures des romans du coffret. La séance de présentation sera inaugurée par une allocution du secrétaire perpétuel de l’Académie, Abdeljalil Lahjomri, suivie par celle de Layla Chaouni, éditrice, fondatrice des éditions Le Fennec. Driss El Yazami, président du CCME, prononcera l’allocution de clôture.