Maroc-Espagne : Les célébrations dégénèrent en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie

La célébration dans plusieurs capitales européennes, de la qualification, mardi, du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar, a été accompagnée par des incidents et quelques actes de vandalisme. Comme pour les précédents matchs des Lions, quelques incidents ont été observés et des «casseurs» ont été arrêtés à Bruxelles.

Ainsi, lors des émeutes qui ont émaillé les festivités suivant la victoire du Maroc face à l'Espagne mardi soir, la police bruxelloise a interpellé 119 personnes (114 arrestations administratives pour trouble à l'ordre public et cinq judiciaires), a rapporté mercredi la porte-parole de la police Ilse Van de Keere, citée par RTL. «Une "centaine" de casseurs s'en sont notamment pris à un conteneur, auquel ils ont bouté le feu. "Ils jouaient au jeu du chat et de la souris" avec la police. Des échauffourées ont également été observées entre le boulevard Lemonnier et la porte d'Anderlecht. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Vers 21h, une partie des "casseurs" a été arrêtée (le bilan n'est pas encore connu)», détaille-t-on.

L'ambiance dans la capitale était «globalement festive et énormément de fans marocains, des jeunes et des familles, étaient heureux de pouvoir fêter cette victoire historique», assure la même source, en soulignant que les célébrations ont «également dégénéré à Anvers où des projectiles ont notamment été lancés en direction du poste de police de Kiel et d'agents et une vingtaine de personnes ont été arrêtées». Des «chaînes humaines» de volontaires se sont également formées à Bruxelles pour tenter d'empêcher des affrontements entre les émeutiers et la police.

Des incidents aux Pays-Bas et en Italie

Des débordements ont également été signalés aux Pays-Bas. Ainsi, dans le Schilderswijk à La Haye, la police a appelé les gens à rentrer chez eux mais a fini par intervenir pour arrêter dix personnes. La presse néerlandaise fait aussi état d’une tentative d’un automobiliste effréné de foncer sur un groupe d'agents.

Une ordonnance d'urgence a été émise pour la Mercatorplein à Amsterdam-Ouest, où le dispositif sécuritaire est également intervenu et la place a été balayée, après des actes de vandalisme, suite auxquels dix personnes ont été arrêtés. Une trentaine de supportes ont été interpelés quant à eux à Rotterdam, près de la gare centrale, après que la situation était «devenue incontrôlable». A Utrecht, des bicyclettes et des feux d'artifice ont été lancés sur les agents de police, qui n’ont arrêtés qu’une seule personne, alors que de lourds feux d'artifice ont été lancés sur la police à Amersfoort.

Si les villes belges et néerlandaises ont déjà connu des incidents similaires depuis la semaine dernière, après la victoire du Maroc sur la Belgique (2-0) et sur le Canada (2-1), l’Italie a également été touchée par le phénomène. La célébration s’est déroulée sans incident au Corso Buenos Aires, la rue centrale de Milan. Cependant, un incident a été signalé sur la Piazza Gae Aulenti, où des moments d'exultation «excessive» ont eu lieu.

Une vidéo capturant les premiers instants a été reprise par le profil Instagram «MilanoBellaDaDio» et postée sur Facebook par Matteo Salvini, qui a déclaré juste avant le match qu'il soutiendrait l'Espagne. «Le Maroc élimine l'Espagne, alors ils "fêtent" à Milan... J'espère que les responsables seront identifiés et payer tous les dommages», a-t-il ajouté.