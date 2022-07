Le port de Melilla se prépare pour l’opération de retour des Marocains du monde

Melilla a installé pour la première fois une tente géante dans son port pour pouvoir accueillir les voyageurs, principalement marocains du monde, à partir de vendredi, pour leur retour vers l’Europe dans le cadre de l’opération Paso del Estrecho (OPE) (ou Marhaba pour le Maroc). «Tout le dispositif de l’opération retour est prêt», a indiqué à Europa Press un porte-parole de l’autorité portuaire. L’installation de ce nouvel espace servira à rendre l’attente d’accès «plus supportable» pour les milliers de voyageurs à destination de Málaga, Almeria et Motril.

L’installation de la tente amovible qui occupe 2 000 mètres carrés de zone ombragée dans la zone d’attente des passagers et des véhicules, constitue un budget de 28 056 euros. Le porte-parole de l’autorité portuaire a souligné que la tente est polyvalente dans son utilisation, permettant «la circulation et le stationnement de véhicules à l’intérieur, qui étaient auparavant contrôlés par les forces et organes de sécurité de l’État».

Pour sa part, la délégation gouvernementale a confirmé que l’opération de retour a été discutée lors du conseil local de sécurité, tenu jeudi dernier. Lors de la réunion, à laquelle ont participé la haute représentante du gouvernement espagnol dans la ville, des représentants de la Guardia civile, de la direction générale de la police supérieure, de la police locale de Melilla et de la Protection civile, ont confirmé que «l’ensemble du dispositif est prêt».