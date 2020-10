En pleine crise, les pensions des députés refont surface

La question des pensions des députés refait surface. La Commission des Finances et du développement économique à la Chambre des représentants examinera, le 13 octobre, une proposition de loi portant sur le même sujet présentée en juin 2018 par les groupes du PJD, Istiqlal, RNI, UC, MP et USFP ainsi que par le groupe du PPS.

L’initiative législative recommande d’accorder les pensions aux parlementaires qu’après qu’ils aient accompli 65 ans, marquant ainsi une rupture avec le système déclaré en faillite en automne 2017 qui permettait aux anciens élus de bénéficier d’une retraite de 8 000 DH par mois, immédiatement après la fin de leurs mandats.

Pour mémoire, le gouvernement a fini par réviser son opposition au renflouement de la caisse de retraites des députés. La loi de finances 2020 avait accordé dans le cadre du budget consacré à la Chambre des représentants, 13 746 000 dirhams au titre de «contribution de l’Etat» dans les pensions.

Ce qui représentait en son temps une évolution majeure dans l’approche gouvernementale, sachant qu’El Othmani avait à maintes reprises jugé nulles et non avenues toutes les requêtes émanant du président de la Chambre basse, Habib El Malki, de sauver les retraites des députés «Je ne mettrais pas le moindre centime dans le sauvetage des pensions des parlementaires», avait-t-il martelé haut et fort le 9 juillet à la Chambre des conseillers.