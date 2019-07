El Othmani fustige le régime de retraite des ministres mais avoue être impuissant

Ce mardi 09 juillet, le chef de l’exécutif a effectué son passage mensuel à la Chambre des conseillers. Saad-Eddine El Othmani était attendu sur deux thèmes majeurs : la «stratégie du gouvernement dans la gestion des investissements publics» et la «situation du retraité et sa place dans les politiques publiques».

Justement, c’est sur ce dernier thème que El Othmani s’est fait remarqué par des annonces sur les retraites des parlementaires et des ministres. De la tribune de la Chambre haute, il a réitéré haut et fort son rejet catégorique à renflouer la caisse des pensions des députés et conseillers. «Je ne mettrait pas le moindre centime dans le sauvetage des pensions des parlementaires», a-t-il martelé.

Si le chef du gouvernement a opposé une fin de non recevoir à toutes les sollicitudes à ce sujet émanant de plusieurs parties, y compris de sa propre famille politique, il a toutefois reconnu son incapacité à toucher les pensions des ministres comme il l'aurait souhaité. «Vous connaissez la loi. Cela ne dépend pas de moi. Je ne peux pas mettre un terme aux retraites des ministres», a-t-il avoué en s'adressant directement aux conseillers.

Contrairement aux parlementaires qui cotisent mensuellement dans une caisse, les ministres ne sont pas assujettis à cette contrainte.