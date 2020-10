France : Une mosquée parisienne interpelle le CFCM après une descente de police

Une opération a été menée par la police parisienne ce samedi, dans une école attachée à une mosquée du 11ème arrondissement de la capitale. La descente a fait l’objet d’un message adressée par Hamadi Hammami, président de l’association Foi et Pratique, au Conseil français du culte musulman (CFCM).

«Ce matin, une quinzaine de policiers, tous corps confondus, ont fait irruption dans la mosquée Omar pendant les cours d'arabes. Les enfants et les enseignants ont été choqués par cette intrusion, qui n'a aucun sens», a-t-il écrit sur son message.

Il a rappelé que l’ONG, membre fondatrice du CFCM, est «présente depuis plus de 40 ans, et ne représente en rien un danger contre la République et ses valeurs». «Nous œuvrons tous, pour former les citoyens de confession musulmane de demain», ajoute-t-il.

Hamadi Hammami a estimé que «les dernières annonces, n'ont pas mis longtemps à être mises en application», en allusion au dernier du discours du président français Emmanuel Macron. Et d’appeler le président du CFCM, «ainsi qu'à tous ceux qui pourront demain subir ces désagréments, à nous soutenir et témoigner pour ne pas accepter ces agissements qui pourraient avoir des effets dévastateurs sur les parents et les enfants qui n'ont d'autres tort que de vouloir apprendre leur culture et leur religion».

Ça n’a pas traîné.



Félicitations @CfcmOfficiel, ça valait bien le coup de vous soumettre au diktat qui vous était imposé.



Ça fait DEUX ANS qu’on vous alerte sur ces dérives. Voilà le résultat. pic.twitter.com/YWLh3KAv7c — Marwan Muhammad (@_MarwanMuhammad) October 3, 2020

La Préfecture de police a indiqué, ce dimanche matin, qu’une «opération de contrôle» a été menée dans une école attachée à une mosquée de Paris 11 «sous l'égide de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire». Elle a décrit une «procédure classique ayant établi plusieurs insuffisances liées à la sécurité incendie mais «pas d'autres manquements relevés».

Opération de contrôle menée dans une école attachée à une mosquée de #Paris11 sous l'égide de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Procédure classique ayant établi plusieurs insuffisances liées à la sécurité incendie, pas d'autres manquements relevés. pic.twitter.com/lKX7A2GpVf — Préfecture de Police (@prefpolice) October 4, 2020

Vendredi, le président français Emmanuel Macron a exposé les axes principaux du projet de loi contre le séparatisme. Des dispositions centrées sur la gestion du culte musulman et qui inquiètent les chercheurs et acteurs associatifs.