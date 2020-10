Les Marocains représentent plus d’un tiers des étrangers accueillis par le CETI de Ceuta

Avec 167 sur un total de 461 étrangers, les Marocains constituent la première nationalité étrangère parmi les migrants occupant actuellement le Centre de séjour temporaire des immigrés (CETI) de Ceuta.

Selon les données fournies au sénateur Jon Iñarritu par le gouvernement local de l’enclave espagnole en réponse à une question écrite, citées par Ceutaldia, il s’agit de 92 hommes, 34 femmes et 41 mineurs.

En nombre, les Marocains devancent ainsi les Guinéens (149 migrants) et les Algériens (122), qui sont majoritairement des hommes dans les deux cas (respectivement 132 et 104 hommes).

La même source précise que les installations du CETI n'abritent que 5 Maliens, quatre Ivoiriens et autant de Sénégalais, en plus de deux migrants originaires de la Sierra Leone, deux Togolais, un Congolais, un Gambien, un originaire de la Guinée Bissau et un autre la République démocratique du Congo. Il s’agit enfin d’une Libérienne et une Tunisienne.

Le gouvernement central a réduit la capacité maximale du CETI de 512 à 384 personnes en raison de la pandémie de coronavirus. Le CETI de Ceuta comprend moins de migrants que celui de Melilla, qui accueille 1 385 personnes, selon la même source.