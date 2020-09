Près de 200 Marocains bloqués à Melilla depuis mars regagnent le royaume

Une opération de rapatriement de Marocains ayant passé plus de six mois bloqués à Melilla a débuté ce mercredi. Ainsi, selon plusieurs sources concordantes, 200 Marocains ont été rapatriés dans le cadre de ce dispositif mis en place conjointement par le Maroc et l’Espagne.

La déléguée gouvernementale à Melilla, Sabrina Moh, citée par les médias locaux, a affirmé ce mercredi «le retour de tous ceux qui sont à Melilla et souhaitent rentrer dans leur pays». Et d’ajouter que ces retours se feront sur plusieurs jours.

Après cette première opération, d’autres suivront ce vendredi 2 octobre et le dimanche 4 octobre, tandis que les dates de la semaine prochaine seront annoncées ultérieurement. Sabrina Moh a insisté sur le fait que ce processus sera échelonné pour éviter les attroupements.

Au lendemain du décès d’une Marocaine hébergée sur la Place de Toros en mai dernier, un premier groupe de 125 Marocains a pu être rapatrié depuis Melilla le 15 mai, en plus de 25 autres le lendemain.

Mais depuis, les opérations de rapatriement ont été stoppées net, obligeant plusieurs centaines de Marocains à prendre leur mal en patience. Certains avaient perçu une lueur d’espoir avec l’annonce de l’ouverture des frontières, en juillet. Toutefois, les frontières terrestres du royaume ont été maintenues fermées.

Les Marocains ayant regagné le royaume ce mercredi ont été soumis préalablement à des tests PCR conformément au protocole sanitaire en vigueur au Maroc.