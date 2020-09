Une exposition à Paris sur la population juive du Maroc dans les années 30

Une exposition gratuite de photographies, qui se déroule au Musée d'art et d'histoire du judaïsme (mahJ) à Paris jusqu'en mai de l'année prochaine, offre un aperçu rare de la vie de la population juive marocaine dans les années 1930.

Cette exposition est un projet particulièrement personnel pour Hannah Assouline, photographe française avec plus de 30 ans d'expérience, car l'une des photographies exposées est celle de son père, alors adolescent, le rabbin Messaoud Assouline, écrit Arab News.

Née en Algérie et résidant à Paris, elle raconte comment elle a réussi à avoir ces clichés qui rendent hommage à la population juive du Maroc, dont certains ont déjà été exposé entre 1934 et 1937, par le photographe Jean Besancenot.

«J'ai rencontré Jean Besancenot en 1985, lorsque mon intérêt pour la photographie a commencé», a-t-elle déclaré à Arab News. «Dès que Besancenot m'a vu, il a immédiatement su d'où je venais. Il m'a dit : "Vous venez de Tafilalet (une région du sud du Maroc) et vous êtes juif".»

Il lui montre alors plus d’une centaine de photos de sa collection qui comprenait alors 2 800 photographies représentant le monde juif du Maroc.

Elle tombe alors sur un cliché de 1935 d'un très jeune couple marié et remarqua que le garçon ressemblait à l'un de ses neveux. Intriguée, elle achète la photographie - ainsi que six autres comme cadeaux pour ses frères et sœurs -, impatiente de la montrer à sa famille, dont son père qui confirmera que c’était bel et bien lui sur cette photo.

Jean Besancenot a été mandaté par le ministère français des Affaires étrangères et le nouveau musée de l'Homme à Paris pour réaliser un travail ethnographique de vêtements traditionnels marocains, dans le cadre de l’exposition des années 30, rappelle Arab News. Et de noter que le Maroc abritait autrefois la plus grande population juive dans le monde arabe composée de plus de 250 000 ressortissants de confession juive.