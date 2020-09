Maroc : Menacées de faillite, les crèches privées demandent une aide urgente de l’Etat

L’Association marocaine des crèches privées (AMCP) a alerté, dimanche, sur la perte de «milliers d’emplois et fermeture de nombreuses crèches, si des mesures de sauvetage ne sont pas prises par le gouvernement, dans les plus brefs délais».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’AMCP a demandé que les établissements préscolaires privés soient reconnus comme un secteur directement impacté par la Covid-19, et que la réouverture des crèches soit imminente.

«Le secteur des crèches privées du Maroc lutte pour sa survie. En effet, depuis la fermeture des crèches en mars dernier, dû au confinement imposé par l’urgence sanitaire de la Covid-19, celles-ci n’ont toujours pas pu rouvrir, ni percevoir d’aide de l’Etat, et ce alors que les charges (personnel, loyers, etc.) ont consommé la trésorerie des établissements», affirme l’association.

Et d’estimer que «les parents d’élèves et les responsables des établissements sont aujourd’hui dans l’incompréhension puisque certains établissements ont rouverts et qu’aucune visibilité n’est donnée aux autres, parfois situés à seulement quelques kilomètres de distance».

L’association ajoute qu’à ce jour, «aucun communiqué officiel de la part du ministère de tutelle n’a été publié (ministère de la Jeunesse et des sports, ndlr)».

L’AMCP demande ainsi à son ministère de tutelle de «reconnaître officiellement les crèches privées comme étant impactées par la pandémie Covid-19 et de débloquer au plus vite des aides d’urgence pour le maintien de l’emploi et de l’activité». Elle appelle aussi à «la réouverture le plus tôt possible de l’ensemble des crèches privées en respectant les normes sanitaires».