Des enfants marocains à Ceuta sans vaccin ni papiers à cause des frontières fermées

Amina et Amira ne sont pas comme les autres enfants. Nés à Ceuta alors que leurs mamans Noura et Laila sont bloquées dans l’enclave espagnole depuis mars, à cause de la fermeture des frontières, ils font déjà face, malgré leur jeune âge, à la bureaucratie du Maroc et de Ceuta.

En effet, selon El Faro de Ceuta, qui relaye leurs histoires, les deux enfants, âgés respectivement de cinq et sept mois, ne sont pas encore enregistrés dans l’Etat civil et n’ont pas encore été vaccinés.

Pourtant, Noura et Laila figuraient toutes deux sur les listes de rapatriement en mai dernier. Mais finalement, elles n'ont pas fait partie des personnes qui ont pu quitter Ceuta cette nuit-là.

Noura Lamarti Bousmaha, 29 ans et originaire de Tétouan, a donné naissance à sa fille le 5 avril. Elle avait passé un mois après son accouchement chez une cousine à Ceuta, avant que celle-ci ne la «vire» de chez elle. «De là, grâce à Dieu et avec l'aide de certaines personnes, j'ai obtenu une chambre», raconte-t-elle au média espagnol.

Laila El Faddali, âgée de 31 ans et également originaire de Tétouan, a accouché pour sa part le 11 mars. Elle était arrivée deux jours auparavant avec sa sœur dans l’enclave espagnole. Après l'accouchement, elle a été admise à l'hôpital pendant dix jours et à sa sortie de l’établissement, elle n’avait nulle part où aller. Elle raconte qu’une femme l'a trouvée dans la rue en train de pleurer et l’a emmenée avec sa sœur, chez elle, où elle se trouve actuellement.