Après 25 jours, Zefzafi et Ahamjik suspendent leur grève de la faim

Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik, détenus à la prison de Ras El Ma, ont suspendu ce lundi 7 septembre la grève de la faim qu’ils observent depuis 25 jours, indique le père du leader du Hirak du Rif. Une décision présentée comme une réponse des activistes à l’acceptation de leurs revendications par les autorités, a précisé la même source.

Ahmed Zefzafi a annoncé que son fils a été évacué d'urgence, dimanche, au CHU de Fès suite à la détérioration de son état de santé. Et d’affirmer qu’après plus de trois semaines de grève de la faim, Nasser et son compagnon de prison ont perdu respectivement 16 et 15 kg.

Il a précisé également que Nasser est toujours alité et «incapable de se tenir debout». Le père a, par ailleurs, salué la détermination de son fils et de ses camarades : «Je lève mon chapeau pour eux... nous les voulons vivants. Leurs familles et leurs mères les veulent vivants.»

Le 4 septembre des membres du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se sont rendus auprès des détenus du Hirak à la prison de Ras El Ma.

La grève de la faim observée par Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik a embarrassé l’Etat marocain. Une vingtaine d’eurodéputés et d’ONG internationales des droits de l’Homme ont sollicité la libération de tous les détenus du Hirak du Rif.