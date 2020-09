Maroc : Les associations de handicap mental appellent à soutenir la gestion des centres

L’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc (UNAHM) a plaidé pour un «soutien matériel suffisant» aux ONG en charge des centres spécialisés. Cet appel intervient dans un contexte marqué par des difficultés économiques observées dans ces structures, et qui se sont accentuées depuis le début de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus.

Alors que le ministère de tutelle a annoncé l’élaboration d’un guide de protocole spécial pour la reprise des services au sein de ces centres, l’UNAHM appelle aussi à mettre à contribution «l’expertise des coordonnateurs régionaux des centres d’orientation et de formation de l’Entraide nationale, au profit des ressources humaines». Il s’agira ainsi de former à la prévention contre la covid-19 et sensibiliser les familles, mais aussi le personnel associatif dans les centres et les classes intégrées.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le collectif préconise également une coordination avec le ministère de l’Education nationale. L’idée est de «mettre en œuvre des mesures de prévention et de précaution contre la covid-19, au profit des enfants en situation de handicap mental scolarisés en milieu ordinaire», qu’ils soient en classes intégrées ou ceux bénéficiant de l’inclusion scolaire.

En effet, la structure rappelle l’importance d’«aider à la mise en place d’un dispositif adapté dans les établissements scolaires accueillant ces enfants pour qu’ils puissent suivre leurs cours, aussi bien en présentiel qu’en distanciel, dans les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques».

Ces mécanismes, selon l’UNAHM, devront «faciliter la reprise du travail des centres de prise en charge des personnes handicapées mentales». Elle recommande également de «mettre un numéro vert spécial à la disposition des associations pour qu’elles puissent gérer dans de bonnes conditions, avec les autorités sanitaires, les suspicions de cas de covid-19 chez les personnes qu’elles prennent en charge».